No momento mais emblemático do Caxias no Campeonato Gaúcho, o técnico Gerson Gusmão não poderá contar com a força máxima de seu elenco para definir o time que entra em campo diante do Guarany, em Bagé, nesta quinta-feira (8). Em Pelotas, o treinador grená comandou na tarde de quarta-feira (7) o último treino antes do confronto. E ele não pôde contar com uma peça importante do ataque: Álvaro.