A pressão nos bastidores grenás é por resultados imediatos no Campeonato Gaúcho. Afinal, a equipe iniciou a competição com o objetivo de terminar a primeira fase entre os quatro primeiros na tabela. Ao término da 6ª rodada, com o empate em 1 a 1 com o Guarany, em Bagé, a equipe grená ficou em 8º lugar. E o técnico Gerson Gusmão comentou sobre o momento ruim da equipe.