Há cinco jogos sem vencer, o Caxias entra em campo neste domingo (11), diante do lanterna do Gauchão 2024, o Santa Cruz, não podendo mais adiar os três pontos. Só assim, o técnico Gerson Gusmão terá um pouco de tranquilidade para dar continuidade ao trabalho no Estádio Centenário. A partida, com mando grená, inicia às 20h. E 23 atletas foram relacionados pelo treinador do Caxias.