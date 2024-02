O Caxias apresentou, nesta sexta-feira (9), a 18ª contratação para a temporada 2024. É o zagueiro Jean Pierre, 30 anos, que estava no CSA. O jogador chega para suprir a ausência, por tempo indeterminando, do zagueiro Dirceu. Titular e capitão da equipe, o atleta passou por uma cirurgia no intestino, após uma lesão na partida contra o Brasil-Pel.