A vitória sobre o Santa Cruz no último domingo também trouxe reflexos negativos para o técnico do Caxias. Gerson Gusmão pode estar perdendo seu goleiro titular por uma situação inusitada. Ao comemorar o segundo gol da equipe, marcado por Joel Pantera, na vitória por 2 a 1, Victor Golas caiu de mal jeito no gramado e teve que ser substituído.