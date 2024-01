A direção do Juventude já tinha um grande obstáculo em sua caminhada em 2024. Precisava qualificar o elenco que conquistou o acesso sem poder bater de frente financeiramente com os gigantes da Série A. Por isso, montou, até aqui, um elenco jovem, com atletas emprestados e outros que tem o desejo de crescimento na carreira. Tudo com o respaldo de Thiago Carpini.