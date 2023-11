O Juventude está na Série A novamente. E no seu elenco de 2023, um jogador demonstrou que, mesmo aos 42 anos, é diferenciado e tem capacidade de atuar na Primeira Divisão. O meia Nenê tem uma qualidade que poucos têm, atualmente, no futebol brasileiro. Por isso, me junto à torcida jaconera e engrosso o coro: Fica, Nenê!