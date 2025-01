Cotado para o Oscar, entra em cartaz o polêmico 'Conclave', com Ralph Fiennes como protagonista  

Conclave é dirigido Edward Berger, responsável por Nada de Novo no Front, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, em 2023. O protagonista é o Cardeal Lawrence (Fiennes) que deve conduzir o evento de escolha do novo Sumo Pontífice da Igreja Católica, após o antigo falecer. É aí que ele se encontra no meio de um jogo político, no qual suas crenças e dúvidas ficarão em jogo.