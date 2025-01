A cantora italiana Mafalda Minnozzi volta a Caxias, dessa vez, para se apresentar na Festa das Colheitas

O principal nome do evento será a cantora e compositora italiana Mafalda Minnozzi. Murilo Alvesso / Divulgação

Olha só que bacana! Logo depois do Carnaval vai ter Festa das Colheitas, no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A função ocorre entre os dias 7 e 23 de março.

O parque vai funcionar nas sextas das 14h às 22h e, aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

A responsável pela curadoria e gestão cultural da Festa das Colheitas é a Cali Troian. Antecipo aqui pra ti uma parte da programação. Te liga!

O principal nome do evento será a cantora e compositora italiana Mafalda Minnozzi, dos sucessos Anonimo Veneziano, Carnival e Via con me.

Além disso, vai ter Filó Cênico Musical, com roteiro e direção de Fábio Cuelli, trilha sonora de Girotondo e produção musical de Ladir Brandalise, com encenação do Miseri Coloni.