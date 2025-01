Veja o que está por vir no mercado editorial caxiense  

A seguir veja uma lista das obras que devem ser lançadas por autores da Serra, em 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Garimpando aqui e acolá, buscando desvendar o que ainda nem virou notícia, conversei com escritores e editores pra saber quais podem ser as novidades literárias a serem lançadas aqui na terrinha.

O resultado está aí a seguir, inclusive antecipo pra ti aqui até a capa de algumas dessas obras:





Capa do livro "Como estou dirigindo", do poeta Marco de Menezes. Lançamento deve ocorrer ainda em março. Editora Urutau / Divulgação

1

Um dos primeiros livros a serem lançados neste ano vai ser Como estou dirigindo, do poeta (e médico) Marco de Menezes. A obra sai pela conceituada editora Urutau. A pré-venda já se encerrou. O Menezes, como um bom goleiro-linha, despistou quanto à sessão de autógrafos. A ideia é fazer lá no Zarabatana Café, mas só depois do Carnaval, quando a Terra Brasilis volta a girar.

2

O poeta, escritor e editor Dinarte Albuquerque Filho, proprietário da Liddo Editora, me contou que será lançado neste ano um projeto bem especial. É um livro sobre os 40 anos da Feira do Livro de Caxias do Sul, completados em 2024.

— É um trabalho de pesquisa, entrevistas e vivências, reunindo uma equipe muito bacana — conta Dinarte, sem entrar em mais detalhes.

Ainda não tem data confirmada de lançamento.

Capa do livro "Ela sem nome", de Maya Falks. reprodução / Divulgação

3

Outra editora caxiense, a Desdobra, do empresário Guilherme Martinato, está com pelo menos três livros encaminhados para este ano, sendo dois deles em fase de captação de recursos via Lei de Incentivo à Cultura. São eles:

1 - Vida e Obra da Sra. Elyr Rodrigues Ramos

2 - Ela sem nome, de Maya Falks

3 - Antônio Gonçalves Dias Muito Além do Canto do Sabiá, de Maya Falks

O escritor T.S. Marcon vai lançar um livro de contos chamado "Enquanto visões da rua dançam na minha cabeça". Brenda Bressaneli Marcon / Divulgação

4

No segundo semestre vai rolar lançamento de um novo livro do escritor T.S. Marcon. Enquanto visões da rua dançam na minha cabeça sai pela Caos & Letras, editora de Minas Gerais, no segundo semestre.