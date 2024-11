Coro Municipal de Caxias do Sul reverencia a cultura africana em concerto neste final de semana

Programe-se! Vai rolar neste final de semana um concerto especial, dentro das atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra. No sábado (23) e domingo (24), às 19h30min, o Coro Municipal de Caxias do Sul promove o espetáculo Afrika Takatifu, no Teatro Pedro Parenti. A regência é do maestro Artur Stockmans Teixeira.