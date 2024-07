Três escritoras participam de um provocador bate-papo, neste sábado, em Caxias do Sul

Olha só que bacana! Vai rolar neste sábado (6), a partir das 17h, um encontro com três poetas, no La Nieta Armazém Ecológico, em Caxias do Sul. O nome do bate-papo entrega quem são as escritoras reunidas e também a verve do encontro: Da libido à castração: amor & morte na poética de Adri Antunes, Ana Júlia Poleto e Nil Kremer.