A Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul abre nesta terça-feira (2) o edital do programa Financiamento da Arte e Cultura - FINANCIARTE 2024. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre as 9h desta terça-feira (2), até as 17h do dia 12 de agosto de 2024, exclusivamente pela internet, por meio de formulário disponível nos sites da Secretaria Municipal da Cultura e da Prefeitura Municipal.