Ocorre entre os dias 11 e 14 de julho, no Campus 8, a 12ª edição do Encontro de Educação Musical da UCS, oferecido pela Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura e curso de Licenciatura em Música. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 9 (terça), com valores que variam entre R$ 275 (acadêmicos) e R$ 375 (público em geral).