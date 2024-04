É de Caxias do Sul a startup vencedora da etapa estadual do Sebrae Like a Boss. A Hubble 360° garantiu o primeiro lugar na competição e disputa a fase nacional em Florianópolis, em agosto, com outras duas finalistas gaúchas: Data 4 Company, de Santa Cruz do Sul, e a Urupê — empresa de gestão de resíduos — também de Caxias. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12), na Gramado Summit.