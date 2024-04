Especialista em produtos médico-hospitalares, com foco em itens para mobilidade, a Dellamed planeja para junho a abertura de um escritório em Shenzhen, na China. Com a unidade, a empresa quer facilitar a realização dos negócios que já mantém no país e prospectar novos. Cerca de 20 fábricas chinesas produzem atualmente para a Dellamed (algumas de forma exclusiva) e o escritório promete agilizar os processos.