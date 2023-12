Assessoria de comércio internacional caxiense, a Afianci comemora os bons resultados da filial em Xangai, na China. A unidade chinesa fecha 2023 com faturamento igual ao da matriz. Para 2024, a expectativa é de que o escritório chinês faça 50% a mais do que o do Brasil. Radamés Parmeggiani, proprietário da Afianci, não abre números, mas fala em milhões de dólares.