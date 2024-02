Incubada no TecnoUCS, a startup Hubble deu um importante passo e agora está presente no Exterior. A agência fechou um contrato com a norte-americana LSN, da Flórida, para fusão das duas empresas. O processo de internacionalização está em andamento e a Hubble terá uma subunidade nos Estados Unidos assim como a LSN terá uma subunidade em Caxias. O anúncio vem em meio às comemorações de um ano da startup — o negócio começou em 2021, mas foi oficializado como Hubble em 23 de fevereiro de 2023.