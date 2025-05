Temperatura se aproxima dos 30ºC no RS nesta quinta-feira

Em Porto Alegre, o sol aparece ao longo de toda a quinta-feira. André Ávila / Agencia RBS

As temperaturas da tarde desta quinta-feira (15) podem se aproximar dos 30ºC em algumas cidades do Rio Grande do Sul. O Estado está sob influência de um bloqueio atmosférico, que provoca o famoso veranico de maio.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar aos 28ºC e aos 29ºC em Porto Alegre e em Santa Maria, respectivamente. A temperatura máxima nessas cidades não passa dos 22ºC nesta época do ano.

Mesmo com a tarde mais quente, a manhã e a noite desta quinta serão amenas, mantendo a condição de uma grande amplitude térmica. Conforme a Climatempo, essa é considerada uma característica comum para o outono.

A tendência é que o dia tenha predomínio do sol em todas as áreas, com variações de céu encoberto. Dessa forma, os índices térmicos tendem a cair à noite devido ao céu sem nuvens, o que faz com que a superfície perca calor para a atmosfera facilmente.

Confira as máximas

Cachoeira do Sul: mínima de 15ºC e máxima de 28ºC

Santa Cruz do Sul: mínima de 16ºC e máxima de 29ºC

Alegrete: mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

Uruguaiana: mínima de 16ºC e máxima de 29ºC

Fonte: Climatempo

Confira as mínimas

As mínimas mais baixas são esperadas nas proximidades da serra gaúcha, especialmente nos Campos de Cima da Serra.

Cambará do Sul: mínima de 9ºC e máxima de 24ºC

São José dos Ausentes: mínima de 8°C e máxima de 24ºC

Vacaria: mínima de 9ºC e máxima de 24ºC

Fonte: Climatempo

O bloqueio atmosférico é provocado por um sistema de alta pressão atmosférica, que impede a passagens de possíveis frentes frias e a formação de áreas de instabilidade.

A Climatempo aponta que a semana seguirá ensolarada no Rio Grande do Sul. A previsão indica que a chuva deve chegar de modo isolado no sul do Estado a partir do domingo (18), devido à infiltração de umidade vinda do oceano.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (15)

Região Metropolitana

Dia de sol, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17ºC e 28ºC.

Campanha

Região deve ter sol e períodos de céu encoberto. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 15ºC e a máxima, aos 27ºC.

Fronteira Oeste

É esperado um dia de sol com variação de nebulosidade. Noite com céu encoberto Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 16ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Dia de sol entre muitas nuvens. Noite com nebulosidade. Em Tramandaí, a mínima atinge os 17ºC e a máxima, os 26ºC.

Litoral Sul

Previsão indica que o dia será de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 17ºC e pode chegar aos 27ºC.

Região Central

A região deve ter sol durante o dia e muitas nuvens à tarde. À noite, nebulosidade permanece. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 15ºC e 29ºC.

Região Norte

Quinta-feira de sol entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica encoberto, mas não chove. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 12ºC e 25ºC.

Região Noroeste

Previsão indica dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, o dia começa com 17ºC e pode chegar aos 28°C.

Região Sul

Dia de sol e céu encoberto. Noite com nebulosidade. Em Canguçu, o termômetro varia entre 15ºC e 27ºC.

Serra

A Serra terá predomínio de sol, com aumento de nuvens à tarde. À noite, céu continua encoberto, mas não chove. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 14ºC e 27ºC.

*Produção: Carolina Dill