Após cortejo por Montevidéu, Pepe Mujica é velado no Palácio Legislativo

Após uma emocionante procissão, o corpo de José "Pepe" Mujica já está sendo velado no Palácio Legislativo do Uruguai, em Montevidéu, na tarde desta quarta-feira (14). Por volta das 15h, o caixão do ex-presidente uruguaio, que morreu na terça-feira (13), foi colocado no Salão dos Passos Perdidos, coberto com a bandeira do país.