Embora a indústria caxiense tenha registrado, pelo segundo mês consecutivo, saldo positivo na geração de empregos, com 545 postos novos de trabalho ocupados em outubro, conforme dados divulgados pelo Caged, o momento é de preocupação entre o empresariado. Conforme o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ubiratã Rezler, muitas empresas devem fechar o ano em queda. Ele relata empreendimentos com projeção de até 50% de baixa.