Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

A valsa dos 15 anos de Martina



Martina Magarinos Rizzon, filha de Matheus Vanin Rizzon e Raquel Magarinos Rizzon, comemorou a chegada de seus 15 anos, em noite vibrante. A festa, em clima de balada chic, ocupou o salão principal do Recreio da Juventude no sábado, 30. Carolina Magarinos Rizzon, colaborou em atenções ao redor da mana aniversariante. A noite foi coroada por uma contagem regressiva com fotos da menina no telão: do nascimento aos 15 anos. Declarações afetivas dos pais, valsa com pai, avôs e pares, em meio a um décor em tons candy color azul, fendi, lilás e rosa blush, peças em cristal, espelhos ornamentados e jardins de flores, marcaram a ocasião. A recepção se iniciou com charmosas boas-vindas na voz da cantora Rhay Santos acompanhada pelo piano de Marcelo Fabro e efervescentes performances do DC Project e do DJ Vini Fantin.