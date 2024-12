Reunião de amigas marcou a apresentação do novo endereço de Juliana Sanmartin

A criadora de moda Juliana Sanmartin, comandante da grife homônima, apresentou sua fashion house, a Casa Juliana Sanmartin. A flagship ocupa os dourados domínios da Rua Quintino Bocaiúva, em Porto Alegre. O soft opening ocorreu na manhã do dia 20 de novembro, com as atenções, também, de Roberta Sehbe.