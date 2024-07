Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

A noite gelada do sábado, 6 de julho, não impediu a presença de corações calorosos do expressivo grupo de adesão que aumentou sensivelmente o trânsito nos salões da sede social do Recreio da Juventude para acolher o projeto de maior renda para a Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul: o Baile de Escolha da Glamour Girl Caxias do Sul. Nomes de destaque da sociedade levaram suas filhas para defender a causa durante a proposta que evidenciou, também, os 40 anos de fundação da entidade, atualmente sob a brilhante liderança de Marilete Deitos Alquati ao lado das vice-presidentes Nina Marques Guerra e Roseana Rossi Pettinelli e do notável e crescente time de voluntárias.