Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

A fonoaudióloga caxiense Franciele Michelon apresentou oficialmente a boa nova, quarta-feira, dia 3, na mesma data em que celebrou a passagem da data querida, as portas do Centro de Desenvolvimento Infantil Franciele Michelon, instaurado no Platinum Offices, com as atenções do marido, Flávio Roberto Michelon dos Santos. Especialista no atendimento a crianças que apresentam Transtorno do Espectro Autista, a aniversariante e anfitriã tem especialização em Análise do Comportamento Aplicado e em Neurociências e Comunicação Alternativa. Com experiência de mais de dez anos, ela atende mais de 70 crianças e suas famílias que, a partir de agora, contam com espaços lúdicos projetados pelos arquitetos Camila Sirtori, Gabriela Lampert e Carlos Eduardo Rech.