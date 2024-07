Na tarde do último domingo, o empresário Valmor Merlin celebrou a chegada de seus 80 anos. A recepção com as atenções de sua bonita mulher, Jurema Sinhori Merlin, ocupou o Loft da Sede social do Recreio da Juventude. Os filhos do casal, Adriano e Manuela, colaboraram nas honras para as mais de 150 presenças.