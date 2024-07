Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, e as vice-presidentes, Roseana Rossi Pettinelli e Nina Marques Guerra fazem contagem regressiva para dois importantes encontros gastronômicos e filantrópicos que servirão para arrecadar recursos para a manutenção das necessidades da entidade. O primeiro ocorrerá dia 25 de agosto com a realização da 27ª edição da Feijoada da Liga. Depois, no dia 23 de setembro, ao lado do time de voluntárias, elas organizarão o tradicional jantar Primavera do Bem, no Puerto del Toro. Os ingressos estão disponíveis pelo @ligafemininacaxias, no Instagram.