Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Ainda enquanto vibra em sintonia com as comemorações ao redor dos 25 anos de fundação da Parceiros Voluntários Caxias do Sul, Sônia Monegat Terres, presidente da entidade, faz contagem regressiva para tirar do papel mais uma edição do projeto filantrópico Gaúchos na Cozinha. Serão treze bancadas com diferentes menus assinados por empresas e órgãos públicos que prepararão receitas típicas, dia 2 de agosto, a partir das 20h, no restaurante Tulipa, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Os ingressos custam R$200 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (54) 99149.8678.