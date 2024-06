Em um mundo onde a gestão e a comunicação eficaz são chaves para o sucesso, a caxiense Taíse Klippel Paim desponta como uma referência. Nascida sob a égide do signo de Capricórnio, a filha de Osmar Ramiro Paim (in memoriam) e Eroni Klippel Paim e, há 13 anos, casada com Ricardo Busnello. Dona de uma formação acadêmica consistente, incluindo graduação em Comunicação Social e um MBA em Gestão Estratégica de Marketing e Vendas, além de especializações em Programação Neurolinguística, Comunicação Não Violenta, Vendas e Experiência no Varejo, Gestão e Docência, Taíse soma mais de duas décadas de experiência.