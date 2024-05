A crise causada pelas enchentes no Estado atinge, neste sábado, seu 20º dia com previsões pouco otimistas e de mais chuvas, conforme a meteorologia. As inundações afetam 2,1 milhões de pessoas. Neste cenário, é crucial entender como acolher adequadamente os afetados. Para isso, conversamos com Fabiana De Zorzi (CRP 07/09732), graduada em Psicologia pela UCS e Mestre pela Universidade de Fortaleza. Em seus 25 anos na área clínica, ela possui treinamento com os renomados Joseph Zinker, Jean Marie Robine, Jean Marie Delacroix e Felicia Carroll. Fabiana também é capacitada em Primeiros Socorros Psicológicos, professora convidada em cursos de formação em Gestalt terapia, coordenadora de cursos na especialidade e leciona a extensão em Transtorno do Comportamento Suicida, focando na identificação de riscos, manejo e pósvenção. Aqui, Fabiana De Zorzi orienta práticas que proporcionam uma base sólida para sua recuperação emocional.