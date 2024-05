No começo de tudo, surge minha mãe, Hilda Joana Piccoli (in memoriam), vinda do interior e filha de uma numerosa família. Muito vaidosa, elegante e cheia de amor, esteve sempre ao meu lado, era muito capaz e disposta a realizar toda a tarefa que lhe fosse apresentada. Apreciava trabalhos manuais e isso me influenciou. A tenacidade e a capacidade que ela tinha em criar memórias felizes foram um exemplo para mim. Quando me tornei mãe, nossa união cresceu ainda mais — relata Neiva Juçara Piccoli, mãe amorosa de Gabriele, Camila e Felipe, e dona de uma personalidade empreendedora que encontrou a sintonia ideal entre a maternidade e o trabalho.