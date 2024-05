Ariane Schneider transformou-se em referência na área da Biomedicina e Estética em Caxias do Sul, cidade que sempre chamou de lar e onde também celebra uma vida de afeto ao lado do marido, o analista administrativo Maurício Coeli Cardoso, há sete anos. Um capítulo decisivo na vida de Ariane, que ela própria denomina "Realizar Sonhos Exige Coragem", ocorreu quando deixou São Francisco de Paula aos 17 anos. Essa mudança não foi apenas uma alteração geográfica, mas um mergulho profundo no desconhecido, em que esteve determinada a atingir o objetivo de moldar o futuro segundo sua visão particular. Passado o tempo de plantio, ela colhe ideias de que simplicidade, respeito e confiança são amuletos de uma vida digna e bem proveitosa.