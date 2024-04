Adriana Rosinato Menegat, nascida sob a égide do signo de Câncer, em 30 de junho, é uma artista tão dedicada que alçou grandes voos dentro e fora do universo da dança. Filha de Edvino Menegat e Maria Paula Rosinato Menegat, e mãe de Felipe Menegat Noro, de 18 anos, Adriana encontrou sua paixão pelo movimento desde tenra idade. Ela se lançou profundamente no mundo da arte e atuou com maestria no até hoje reverenciado Grupo Raízes, de Caxias do Sul, e no Ballet Teatro Guaíra, de Curitiba, onde teve o privilégio de dividir os palcos mais prestigiados do país com nomes estrelados como Márcia Haydée, Olga Roriz, Milko Sparemblek, Henning Paar, Rodrigo Pederneiras e Luiz Arrieta, com quem aprimorou habilidades e se inspirou na excelência de cada um deles. Já, o encontro com o Pilates, sua atual profissão, ocorreu durante a temporada no Guaíra, em 1998, sob a orientação da instrutora internacional Dra. Elaine De Markondes. A partir desta vivência, em 2004, Adriana agregou uma importante certificação internacional pelo concorrido Physicalmind Institute, sediado em Nova York. Em abril do mesmo ano, inaugurou seu próprio estúdio e celebrou, na sexta-feira, 19, duas décadas de sucesso ininterrupto. Seu espaço é o epicentro da carreira focada na dinâmica atividade, na qual continua focada em transformar vidas. Descubra o que move a talentosa caxiense!