O DJ carioca Jesus Luz fará rasante por aqui para encher os olhos e ouvidos de seu fã-clube. Ele desembarcará à convite de Bruno Balbinot, neste sábado, para pilotar as pick-ups do Bot Cocktail & Bar. Juntos, Bruno e Jesus, prometem uma balada com propósito benemerente, uma vez que o valor dos ingressos será revertido em doações para o estado.