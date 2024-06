Na segunda-feira, 27, data em que Marlene Dal Zotto celebrava 86 anos de idade, 70 deles dedicados à arte, ela ganhou sua primeira exposição individual intitulada “Rosa dos Ventos”, com curadoria da artista plástica Jane De Bhoni. O vernissage que teve como cenário o Quinta São Luiz, coquetel do chef Vicente Perini Filho, foi uma homenagem do filho de Marlene, Walter Dal Zotto Jr. A exposição, que segue em exibição até domingo, dia 2 de junho, das 11h às 18h, ganhou festividade de abertura marcada pelo sucesso de adesão do público que aplaudiu a aniversariante e sua produção com mais de uma centena de obras, nas quais ela transita pelo abstracionismo e se vale das técnicas acrílico sobre tela, aquarela, papel machê e pinturas em porcelana. Todo o valor arrecadado com a comercialização das peças será destinado às instituições que atendem famílias afetadas pelas enchentes no estado.