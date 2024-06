A presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Marisol Santos promoverá a entrega do Prêmio Caxias do Sul, dia 29, quarta-feira, às 19h, à Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, atualmente presidida por Marilete Deitos Alquati. A honraria será alusiva aos 40 anos de fundação da entidade socioassistencial.