O maestro, regente e acordeonista caxiense André Arrosi conjugará talento com quatro grupos de canto, o Vozes do Sul, Coro Vozes da Casa, Coral Radize D’Italia e Coro Caminhos de Faria Lemos. Juntos, realizarão o Concerto Solidário, que terá como palco o altar da Catedral Diocesana Santa Teresa D’Ávila. O projeto Juntos pelo RS será um espetáculo que ocorrerá, às 19h45min, do dia 6 de junho, e servirá, também, para recolher doações de alimentos não-perecíveis, produtos de higiene e cobertores destinados às vítimas das enchentes.