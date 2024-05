O entertainer Saulo Zanotto, anfitrião das noites de sexta-feira no Café de La Musique, promoveu a balada do último dia 17 em clima solidário. Tudo por conta da iniciativa em doar 50% da bilheteria para campanhas de apoio aos atingidos pelas enchentes. Neste fim de semana, Zanotto vai sacudir o Largo da Estação Férrea com o projeto festivo Bailinho, dos DJs Walkker e Marlon Mattos, além da setlist do DJ Roza.