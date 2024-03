Sabe aquela celebração em que os anfitriões são donos de uma tremenda sensibilidade, acolhedores e verdadeiramente amados? Foi com essa vibração e afetividade que os queridos Elineu Rech e Eva Juçara Rech, a Juca, foram anfitriões, sábado, dia 23, três centenas de amigos, que na verdade, são familiares para o casal, que comungou sob aplausos as Bodas de Ouro. Com um exuberante menu gastronômico, décor alusivo, bebidas a gosto e música boa, os convivas sintonizaram com a emoção que ratificou a comemoração. Ao vespertino, Elineu e Juca recepcionaram com abraços e agradecimentos e foram abençoados pelo Frei Moacir Molon, nos jardins do Sky Samuara, ao som de “Eu te amo”, do rei Roberto Carlos.