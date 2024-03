Walter Rodrigues promete entregar uma experiência sensível na mostra “Vestidos que Contam Histórias” com curadoria da pesquisadora Bernardete Venzon. No dia 2 de abril, às 19h30min, no Campus 8, da UCS, ex-alunos do curso de Moda, apresentarão reinterpretações de modelagens clássicas do incensado estilista.