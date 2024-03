Reencontros afetivos marcaram o sucesso da noite da última quarta-feira, 20, quando Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, e o vibrante grupo de voluntárias da entidade socioassistencial realizaram o 1º Desfile Solidário. A proposta que arrecadou recursos financeiros para a instituição, alinhavou moda e benemerência e transformou a sede social do Clube Juvenil em passarela, com as atenções do casal presidente-executivo Guilherme e Fernanda De Fillipis, para reverenciar o talento de criativos designers caxienses em uma festividade que revelou, mais uma vez, virtuoses da música como o do saxofonista Paulo César Johann e do pianista Gabriel Lopes.