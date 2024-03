Caio Marcelo Doi é dono de uma trajetória que ultrapassa fronteiras e desafia expectativas. Filho de Noboru Doi e Neli Maria Doi (in memoriam), nascido em Curitiba, que celebra 49 anos, dia 22 de março, o festejado diretor de Recursos Humanos na Marcopolo, radicado em Caxias do Sul, há quatro meses, tem formação em Administração de Negócios pela UFPR, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e Formação Gerencial pela FAE Business School. A expertise de Caio não se limita ao campo acadêmico, se estende à prática, o consolidando como um renomado executivo.