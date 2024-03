O caxiense Gustavo Luís Pellin, 40 anos, nascido e criado sobre rodas nas sinuosas trilhas da Serra gaúcha, não é apenas um triunfante atleta de modalidades radicais. O filho dos comerciantes Flávio e Nilza Pellin, também é o visionário empresário e sócio de Luís Fernando Generoso no comando da Time-Line, uma marca de moda masculina que conquista os apaixonados pelo off-road. Na imponente paisagem da região, Pellin emerge com uma história que entrelaça a disciplina aprendida com o enduro à confirmação de um estilo de vida que transcende o esporte.