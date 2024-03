Comunicativa e visionária, Fabíola Parisi Saretta é uma genuína mulher de negócios. A aniversariante do último dia 19 de março, nascida e criada em Caxias do Sul, é destaque pelo fazer. A filha de Jamir Parisi (in memoriam) e Teresinha Charnoski Parisi é dona de uma formação sólida em Direito, MBA em Gestão de Pessoas pela UCS, Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Alta Performance pela Fundação Dom Cabral e Formação para Conselheiros de Administração e Comitês de Pessoas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Aliada à vasta experiência prática e ao dourado currículo, Fabíola está preparada para os desafios.