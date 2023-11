Os caxienses Ernani De Napoli e Marçal Duarte Velho comandantes da Vitivinícola Jolimont, com tradição de mais de sete décadas na produção de vinhos na Serra Gaúcha, conquistaram uma série de premiações, desta vez, no Sélections Mondiales des Vins 2023, em Quebec, no Canadá. Entre os rótulos que receberam as distinções de Top 50, Best Of Show e medalhas de ouro e prata em suas respectivas categorias, estão o Jolimont Intendente 2012, Jolimont Cave Corte Bordalês 2021, Jolimont Arinarnoa Querências 2020, Jolimont Egiodola 2022 e Jolimont Tannat Reserva 2021. Esse foi o 19º concurso de vinhos do ano em que rótulos brasileiros arremataram destaque e reconhecimento. Foram dez distinções no total. O evento reuniu 1.560 amostras de 26 países, que foram degustadas por um criterioso júri internacional formado por enólogos especialistas.