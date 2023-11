Catharina Ledi é muito mais do que uma especialista em tratamentos para queda de cabelo, é uma alquimista. Apresentamos aos leitores a guardiã de uma sabedoria ancestral — herdada de sua bisavó. Catharina desembarcou em Caxias do Sul no ano de 1999, repleta de esperança e o sonho de um futuro brilhante. Sua sensibilidade aguçada a conecta profundamente com o que a natureza oferece generosamente. Ela compreende o que as gerações passadas já sabiam: a terra é uma fonte inesgotável de restauração. É uma mestre em combinar ingredientes naturais em fórmulas únicas e poderosas, que nutrem e fortalecem os cabelos de dentro para fora, tanto é que recentemente sua linha de terapia capilar conquistou a aprovação da criteriosa Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que atestou a eficácia da combinação exclusiva para estimular o crescimento dos cabelos, desenvolvida pela profissional nascida em Crissiumal e radicada caxiense há 24 anos.