Eliane De Zorzi Nesello, nascida em 12 de outubro de 1954 em Caxias do Sul, tem seu processo criativo profundamente enraizado na interação com a natureza. Cresceu mergulhada nesse universo, onde a liberdade da imaginação transformava o simples em extraordinário. O contato direto com árvores e galhos despertava a curiosidade. Descendente de italianos, Eliane atribui a seus pais, Armando Waldemar De Zorzi e Iradi Zatti De Zorzi, sua capacidade inovadora. Casada com João Carlos Nesello, empresário, mãe de Thaise e Gabriele, e avó de Henrique, Luiza, Maria Fernanda e Beatriz, é uma apaixonada pela arte que, hoje, a define como uma extensão de propósito.