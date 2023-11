Gabriela Posenatto Chapochnicoff, filha de Alejandro Chapochnicoff e Carine Posenatto Chapochnicoff, foi coroada Rainha Juvenilista. A solenidade teve como anfitriões o presidente-executivo do Clube Juvenil, Guilherme Acauan de Filippis e o casal vice-presidente social e cultural, Guilherme Sehbe Fedrizzi e Manuela Bossardi. No encontro que ocupou a Sala de Honra da sede social da agremiação, a atual soberana Manuela Pires Onzi, filha de Vitor Ângelo Onzi e Marcia Pires Onzi, se despediu do cargo e transferiu a coroa para sua sucessora.