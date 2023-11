Foi expressiva e feliz a mobilização ao redor da festa de 15 anos dos 17 adolescentes da Casa Anjos Voluntários, realizada na sexta-feira, 10, na sede social do Recreio da Juventude, gentilmente cedida pela diretoria da agremiação. Isamar Ordovás Sartori, presidente da entidade, com as atenções do vice-presidente, Francis Cerutti Venturin, e da coordenadora do Projeto Jovem Empreendedor da instituição, a psicóloga Melissa Canever envolveram os jovens, apadrinhados por nomes de expressão da sociedade, que vestiram trajes com curadoria do patrocinador e padrinho Gilceu Antonio Chiossi, da M.Blanc Festas, e de Vanessa Coutinho Brunetto, da Padrão Noivas.