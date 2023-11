Valerio Caruso, Cônsul Geral da Itália em Porto Alegre, e Gelson Castellan, Cônsul Honorário da Itália em Caxias do Sul, foram anfitriões, na quinta-feira à noite da abertura do Festival de Cinema Italiano no Brasil, que pelo segundo ano consecutivo será exibido na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. O receptivo foi embalado pelo tenor Giovanni Marquezeli e pelo tecladista Bento Martins, que performaram os hinos nacionais da Itália e do Brasil. A partir de então, a programação seguirá em cartaz com 19 sessões gratuitas de obras inéditas e clássicas até o dia 26, com sugestão de doação de 1kg de alimento destinado ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul.